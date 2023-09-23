Провал асфальта на ул.Лукина в Казани устранят в начале 2024 года

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Провал асфальта над канализационным коллектором, образовавшийся рядом с домом №37 по ул.Лукина, будет устранен только в 2024 году. О причинах рассказали в городском Комитете ЖКХ.

По его данным, ремонт осложнен большой глубиной залегания коллектора — более чем 6 метров. Кроме того, в этом месте имеется много смежных коммуникаций и грунтовые воды. На время подготовки и проведения ремонта на участке размещены знаки и ограждения.

«Ведутся подготовительные работы по устранению провала и оформлению разрешительной документации. Ориентировочно работы планируется завершить в I — II квартале следующего года», — уточнили в исполкоме.