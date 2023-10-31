Ремонт казанского ДК химиков обойдется в 45 млн рублей

На капитальный ремонт Дворца культуры химиков в Казани потребуется порядка 45,4 млн рублей. Такая информация опубликована в тендере на портале госзакупок.

Планируется провести капитальный ремонт вентиляции, отопления, электрики. В стоимость также включена покупка оборудования, мебели и инвентаря. Средства выделят из бюджета республики.

Заказчиком выступает «Главстрой РТ», а все работы должны быть завершены до конца февраля 2024 года.

Дворец культуры химиков открылся в 1969 году. В свое время здесь проходили культурные события как для сотрудников Казанского завода органического синтеза, который построил ДК, так и для жителей Московского района. Тогда он еще назывался ленинским. Сейчас в здании располагаются спортивные секции, занимаются танцевальные коллективы, проводятся развивающие занятия для матерей с детьми.

Ранее сообщалось, что по федеральной программе «Регион для молодых» Татарстан получит 188,5 млн рублей на капремонт ДК химиков.