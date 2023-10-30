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Капремонт агропромпарка «Казань» обойдется почти в 161 млн рублей
В столице Татарстана капитально отремонтируют агропромышленный парк «Казань». Работы, включающие благоустройство территории, оценены в 160,6 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.
До 28 февраля подрядчику предстоит обновить здание площадью 50 тыс. кв. метров, в том числе фасад, кровлю, санузлы, покрытия и технологическое оборудование, а также парковку.
Помимо этого, Главстрой РТ планирует заключить контракт на капремонт сцены конференц-зала Национальной библиотеки Татарстана почти за 562 тыс. рублей, здания МФЦ в Высокой Горе за 32,8 млн, а также обновить здание № 1 по пр.Ямашева в Казани с приобретением мебели и инвентаря за 45,4 млн и помещений в здании по ул.Молодежной в Печищах за 948 тыс. рублей.
В общей сложности сумма закупки превышает 240 млн рублей.
Средства на ремонт объектов выделены из бюджета Республики Татарстан.
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