Реконструкция Горьковского шоссе в Казани выполнена на 55%

Фото: kzn.ru

В Казани план реконструкции Горьковского шоссе на текущий год выполнен на 55%, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. Он напомнил, что в рамках реконструкции будет организовано непрерывное движение от улицы Музыкальной до трассы М-7 «Волга».

«Для этого предусмотрена ликвидация существующих светофорных объектов и наземных пешеходных переходов. В настоящее время ведется строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных разворотных петель, одного тоннеля, эстакады и трех разворотных петель в одном уровне», — пояснил Куляжев.

Кроме того, на сегодя завершилось устройство третьей полосы от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец», ремонт существующего покрытия от ТЦ «Факел» до ул.Осиновской, устройство временных дорог.

Также возведены тоннельные части разворотных петель в районе перекрестков улиц Фрунзе и Болотникова, Восстания и Болотникова, СК «Олимпиец», улицы Залесной, а также тоннельные части подземных пешеходных переходов возле СК «Олимпиец», лагеря «Солнечный», ул.Залесной.

Произведено переустройстиво сетей связи, освещения, электроснабжения, газопровода, фекальной и ливневой канализаций. Проведено устройство канализационно-насосных станций, опор наземной эстакады.

«Также ведется устройство фундамента опор надземных пешеходных переходов, разворотных петель в одном уровне шумозащитных экранов», — отметил докладчик.