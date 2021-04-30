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Ру Тат
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30 апреля 2021  15:16
Эльвира Мухаметдинова

По делу о поддельных «КАМАЗах» задержан топ-менеджер АО «Ремдизель»

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По делу о поддельных «КАМАЗах» задержан топ-менеджер АО «Ремдизель», начальник отдела продаж компании Айрат Мухаметзянов. Его задержали в Москве, там же и заключили под стражу на два месяца.

Как сообщил ИА «Татар-информ» адвокат Айрата Мухаметзянова, его подопечный не имеет никакого отношения к махинациям с поддельными грузовиками — его подписи нет ни на одном из документов.

Между тем, в АО «Ремдизель» официально прокомментировали обыски, которые прошли в офисе компании и на предприятиях партнеров.

«Следственные мероприятия, проводимые в Набережных Челнах, в том числе и на территории компании, связаны с уголовным делом в отношении одного из недобросовестных контрагентов АО «Ремдизель». «Ремдизель» оказывает полное содействие следственным органам. Компания осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в обычном режиме без каких-либо ограничений и выполняет все принятые на себя обязательства», — заявили в пресс-службе АО «Ремдизель».

На вопрос корреспондента, о каких контрагентах идёт речь в сообщении, на предприятии отказались отвечать или давать какие-либо комментарии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на оборонном предприятии Челнов московский ОБЭП проводит обыски.

задержание обыски
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