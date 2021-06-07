Религиозный праздник «Изге Болгар жыены» посетили 20 тысяч гостей

Религиозный праздник «Изге Болгар жыены» в Спасском районе Татарстана посетили 20 тысяч гостей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина.

«На праздник приехали 20 тыс. человек — среди них и туристы, и гости, и участники. Нам и с погодой повезло, была очень хорошая: не жарко, не холодно, не ветрено», — поделилась собеседница агентства.

В основном гости прибывали на автобусах. Трансферы были организованы из Тольятти, Самары, Ульяновска, Казани и других регионов Татарстана и России.

«Также в этот день к берегам Болгара причалили два теплохода — „Михаил Литвинов“ и „Сергей Булгаков“. Туристы в составе организованной экскурсионной группы также приняли участие в празднике. В основном прибывшие на суднах были из центра России — Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщила Сафина.

По ее словам, организаторам праздника удалось воплотить все задуманное.

«Все мероприятия, которые были запланированы, состоялись. Были открыты все музейные объекты, проводились мастер-классы, спортивные соревнования. Туристы могли купить на память сувениры, работали ремесленные лавки. Все было очень разнообразно», — рассказала Лилия Сафина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что древнюю землю Болгара посетили зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин, Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Первые лица Татарстана и России обсудили подготовку к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году.