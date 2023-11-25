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Рекультивация иловых полей в Казани завершена на 61%
Рекультивация иловых полей в Казани завершена на 61%, рассказали на семинаре-совещании в Татарстане, которое проводится по поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко. Об этом сообщает Минэкологии РТ.
Участникам напомнили, что за 50 лет существования здесь скопилось около 4 млн куб. метров осадков, запах распространялся на многие километры, негативно влияя на качество жизни всех казанцев. Кроме того, из-за близости Куйбышевского водохранилища существовала угроза для источника питьевой воды и окружающей среды.
Площадь объекта достигает 100 гектаров, разделенных на несколько карт, которые сейчас последовательно очищаются. Здесь устраивается нижний экран, состоящий из геоматериалов, дренажная система. Затем осадок закачивается в геотубы, где перерабатывается с помощью флоакулянтов.
Напомним, что подбор технологий рекультивации велся с 2019 года по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Работа на объекте стартовала в 2021 году и, как ожидается, завершится в 2024-м в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».
Распространить передовой опыт Татарстана по рекультивации иловых полей после поездки в Казань поручила вице-премьер России Виктория Абрамченко. В дальнейшем она планирует вновь посетить этот объект.
«Мы готовы рассказать о технологии. Мы все изучили, мы проработали этот вопрос комплексно и мы готовы рассказать, как подходить к решению этой проблемы другим субъектам», — заметил, обращаясь к участникам сегодняшнего мероприятия, глава Минэкологии РТ Александр Шадриков.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
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