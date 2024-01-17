Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов: 64,5% наших студентов работают по специальности

Порядка 80% студентов трудоустраиваются после окончания Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ), 64,5% работают по специальности. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

«В целом у нас примерно 80% студентов после окончания вуза трудоустраиваются. 64,5% работают по специальности. И эта цифра растет с каждым годом. Выпускники вуза востребованы работодателями, о чем говорят эти цифры», – рассказал ректор.

По его словам, приоритетом для вуза является «оснащение высококвалифицированными кадрами энергетических компаний России».

«Есть студенты-целевики. На целевое обучение направляют Сетевая компания, Татэнерго, Генерирующая компания. Они являются лидерами по количеству целевиков», – сообщил Абдуллазянов. Кроме того, в стенах университета проходят и повышение квалификации, и переподготовку. Сетевая компания, по словам ректора, уже много лет работает над переобучением специалистов, которые не имеют специального образования по направлению электроэнергетики. «Этим мы занимаемся по отдельной программе. Было уже два выпуска. Очень дисциплинированные студенты», – уточнил Абдуллазянов.

«Наш приоритет – это, конечно, республика, Поволжье, Урал. Вообще наши выпускники востребованы во всех регионах России. Вуз сотрудничает с ведущими российскими работодателями», – рассказал ректор.