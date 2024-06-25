Ректор КФУ: Благодаря повышенной стипендии число отличников выросло на 10%

Казанский федеральный университет в этом году повысит стипендию студентам, обучающимся по таким направлениям, как радиофизика, астрономия, прикладная математика и информатика. Повышенная стипендия уже увеличила число отличников в вузе на 10%. Об этом сообщил ректор КФУ Ленар Сафин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Если базовая стипендия составляет 2,4 тыс. рублей, то на этих специальностях студенты будут получать 4 тыс. рублей. С прошлого года мы мотивировали наших отличников. И все отличники, которые учатся на бюджетной основе, у нас получают повышенную стипендию — 5 тыс. рублей. Результаты говорят сами за себя. Количество отличников в университете выросло на 10%. Ребята мотивированы, хотят учиться на отлично и получать повышенную стипендию», – рассказал спикер.

Сафин добавил, что в новом учебном году КФУ продолжит программу поддержки талантливой молодежи. Так, первокурсники, набравшие 100, 200 и 300 баллов на ЕГЭ, получат единовременную выплату по 100, 200 и 300 тысяч рублей соответственно.

По словам ректора КФУ, материальная поддержка ожидает и олимпиадников. В частности, 300 тыс. рублей будет выделено победителям всероссийской олимпиады школьников и 150 тыс. рублей – ее призерам, зачисленным в вуз без вступительных испытаний. «Это единовременная выплата. Таким образом мы мотивируем ребят приходить к нам», – уточнил он.

Всего в этом году университет примет на учебу 15 749 первокурсников, из них 7 499 человек на бюджетную форму обучения и 8 250 – на контрактную. На сегодня абитуриенты подали в КФУ более 10 тыс. заявлений. «Рассчитываем, что в этом году количество поданных заявлений будет около 200 тыс. Думаю, что конкурс состоится по всем специальностям», – подчеркнул Сафин.

Он отметил, что в университете откроются новые образовательные программы. В частности, в Институте международных отношений появятся специальности: искусства и гуманитарные науки, история искусств, а в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций специальность публичная политика.

«Средний балл ЕГЭ абитуриентов в прошлом году составил 72,55. Наиболее востребованные специальности Института информационных технологий и интеллектуальных систем – 80,72 балла ЕГЭ, Химического института имени Бутлерова – 77,17 балла, Юридического факультета – 75,25 балла, Института вычислительной математики и информационных технологий – 74,42 балла, Института международных отношений – 74,11 балла», – заключил ректор.

Казанский федеральный университет из-за саммита БРИКС перенес начало предстоящего учебного года с 1 сентября на 1 ноября, о чем сообщал «Татар-информ».