«Рекордный показатель»: в Татарстане реставрируют 66 объектов культурного наследия

В Татарстане в 2026 году работы по сохранению объектов культурного наследия ведутся на 66 площадках.

«Это рекордный показатель для республики», – сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

По его словам, в текущем году продолжится системная работа по реставрации и проведению противоаварийных мероприятий, в том числе в отношении памятников деревянного зодчества. Всего на обновление десяти объектов из бюджетов Татарстана и России направлено 1,8 млрд рублей.

Работы ведутся как на объектах государственной и частной собственности, так и на религиозных зданиях. В числе наиболее значимых – мечеть 1742 года в деревне Асан-Елга Кукморского района, Казанско-Богородицкая церковь в Буинском районе, здание Губкома РКП(б) в Казани, а также Дом с лавками Каменева – Крупенниковых – Чернояровых на улице Кремлевской.

Кроме того, продолжается реставрация здания Главпочтамта и Дворца пионеров в Казани, гостиницы Муртазы бая в Балтасинском районе и других исторических объектов. Все работы проводятся под контролем профильного комитета.