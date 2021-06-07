Реконструкторы воссоздадут три эпизода войны на играх «Элбэдэн»

Фестиваль исторической реконструкции «Военные игры „Элбэдэн“» уже в третий раз пройдет с 18 по 20 июня в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана, на родине защитника Брестской крепости — Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

Реконструкторы России и Беларуси представят вниманию публики три воссозданных эпизода Великой Отечественной войны. Это «Форсирование войсками вермахта реки Западный Буг», «Брестская крепость. Вторжение» и «Брестская крепость. Возвращение». Участниками мероприятия станут более 250 представителей реконструкторского движения, 30 единиц военной техники и авиация. Специально возведены декорации Восточного форта Брестской крепости, Гавриловского капонира и Кобринских ворот, а также окопы, блиндажи и другие военно-инженерные сооружения.

В рамках фестиваля запланирован республиканский фестиваль «Голос Победы — Жину авазы». Также предусмотрены десять тематических площадок: «Ретромобиль» с выставкой техники военных лет, «Рио-рита» с обучением танцам 40-х годов, «Военно-полевой госпиталь» с музейной экспозицией работы госпиталей времен Великой Отечественной войны.

Гости мероприятия смогут стать участниками квестов по изучению снаряжения, оружия, формы и наград бойцов РККА. А также побывать в СХП-тире, где можно пострелять из винтовки Мосина, и посетить лекторий от историка-публициста Андрея Ефименко из Новосибирска. Будут работать музей Петра Гаврилова, тематические концертные и спортивные площадки, сувенирные лавки, мастер-классы и фотозоны.

«Мы покажем, как работали почта и телеграф в годы войны, научим находить и обезвреживать мины, метать ножи и многое другое. Вы даже сможете записаться в Красную армию на нашем призывном пункте. Конечно же, мы готовим вкусную солдатскую кашу и не только...» — обещают организаторы события.

Для посетителей мероприятия на берегу реки Меши оборудуют глэмпинг для проживания и кейтеринг. Предусмотрен трансфер из Казани, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Помимо этого, на фестивале будут показаны выступления десантников и парашютистов, джигитовка наездников, проведен республиканский чемпионат по военно-прикладным видам спорта среди молодежи.

Возраст участников события — 6+. Вход на него будет свободным.