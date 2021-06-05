На военные игры «Элбэдэн» в Пестречинский район будет организован трансфер из Казани

На фестиваль «Военные игры „Элбэдэн“» в деревню Альвидино, которая находится в Пестречинском районе Татарстана, будет организован трансфер из Казани. Масштабное событие пройдет на живописном берегу Меши с 18 по 20 июня.

«Совместно с дирекцией Восточного вокзала будет организован рейс 20 июня в 9.30 утра. Отвоз с фестиваля планируется на 17.30 вечера», — говорится в сообщении организаторов.

Чтобы оставить заявку, необходимо написать в группе фестиваля во «ВКонтакте» свои данные. Волонтеры свяжутся с желающими для бронирования места.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов пригласил всех принять участие в масштабном событии.

"Здесь в селе Альвидино Пестречинского района, на родине Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова, с 18 по 20 июня пройдет самое зрелищное событие года — фестиваль «Военные игры «Элбэдэн». Военно-исторические клубы России и Республики Беларусь проведут три масштабные реконструкции событий Великой Отечественной войны. В них примут участие более 250 реконструкторов, 30 единиц военной техники и авиация. Специально для фестиваля мы возвели декорации Восточного форта Брестской крепости, Гавриловского капонира, Кобринских ворот, окопы, блиндажи. Программа обширная, всего не расскажешь! Поэтому приглашаю вас принять участие в нашем фестивале «Военные игры „Элбэдэн“ и своими глазами увидеть весь масштаб события, стать частью истории», — призвал глава муниципалитета.

Кроме этого, на фестивале будут показаны выступления десантников, наездников и парашютистов, проведен республиканский чемпионат по военно-прикладным видам спорта имени Гаврилова среди молодежи. Для гостей событий подготовлены мастер-классы, интерактивные площадки, сувенирные лавки, фуд-корт, подготовлен глэмпинг для проживания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на военных играх «Элбэдэн» откроются полевой госпиталь, телеграф и винтажный фотосалон.