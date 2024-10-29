Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Реконструкцию храма-памятника на Казанке планируют завершить летом 2025 года
В Казани начата реконструкция храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанка. Все работы планируют закончить в августе будущего года, тогда же он станет открыт для туристов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Мы ставим для строителей отметку - август 2025 года. Объем задач колоссальный. Сейчас мы на стадии проектирования живописи внутри памятника. Дальше вопрос внутреннего убранства. Там не решены моменты с водоснабжением и отоплением. Сегодня мы ограждаем его от воды, чтобы сделать гидроизоляцию», - пояснил он.
Также идёт дискуссия о том, каким образом будет выглядеть мост к памятнику и стоянка для туристических автобусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»