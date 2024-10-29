Реконструкцию храма-памятника на Казанке планируют завершить летом 2025 года

Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани начата реконструкция храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанка. Все работы планируют закончить в августе будущего года, тогда же он станет открыт для туристов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы ставим для строителей отметку - август 2025 года. Объем задач колоссальный. Сейчас мы на стадии проектирования живописи внутри памятника. Дальше вопрос внутреннего убранства. Там не решены моменты с водоснабжением и отоплением. Сегодня мы ограждаем его от воды, чтобы сделать гидроизоляцию», - пояснил он.

Также идёт дискуссия о том, каким образом будет выглядеть мост к памятнику и стоянка для туристических автобусов.