Реконструкцию «Сада рыбака» в Казани завершат к осени

Фото: kzn.ru

К осени должны завершиться работы по второму этапу благоустройства «Сада рыбака» в Кировском районе столицы Татарстана. Сейчас они выполнены на 57%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ход работ сегодня проинспектировал руководитель исполкома города Рустем Гафаров. Если первую часть сада открыли еще в сентябре прошлого года, то в этом году рабочие приступили ко второй очереди благоустройства (на нее приходится 2 из 2,4 гектара общей площади).

Фото: kzn.ru

С одной из сторон сада появились спортивные площадки: футбольное поле и теннисный корт, волейбольно-баскетбольная площадка и зона с тренажерами. По предложению пожилых местных жителей здесь начали обустраивать зону для танцев, где смогут проводить свои занятия участники проекта «Жизнелюб». Сейчас тут укладывают специальный деревянный настил. Этот же участок будет использоваться для вечерних кинопоказов, о чем также просили горожане (для этого предполагается размещение экрана).

Кроме того, планом работ предусмотрено обновление входа в «Сад рыбака», установка новых фонарей и вазонов, а также 22 скамеек, обустройство велопарковки, высадка сирени венгерской, спиреи, черемухи, декоративной калины сорта «Розеум» и других растений.

Фото: kzn.ru

На данный момент уже почти завершено устройство оснований дорожек, сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, обновление спортивных площадок. Наружное освещение выполнено на 70%, системы видеонаблюдения и оповещения установлены на 50%. При этом обустроить входную группу и озеленить территорию работающим здесь специалистам еще только предстоит.

Центральной точкой парка остается исторический фонтан, о возвращении которого на законное место ранее сообщал «Татар-информ». Многие годы он не работал, поскольку его основные элементы требовали капитальной реконструкции.

Фото: kzn.ru

Заместитель директора подрядной организации «Викара» Алексей Афанасьев пояснил, что при проведении работ важно было сохранить первоначальную форму фонтана и скульптуру рыбака. Для этого архитекторы изучали исторические снимки, которые искали в государственных и личных архивах.

Вместе с тем запланировано и новшество: вода теперь будет скапливаться в верхней чаше фонтана, откуда станет стекать в нижнюю. Это сделает композицию более зрелищной (прежде вода собиралась только в нижней чаше). Наружную облицовку выполнят из гранита, дополнительным украшением станет подсветка.

Фото: kzn.ru

«Недавно была установлена нижняя часть композиции. Теперь на нее необходимо установить колонны, а затем и саму чашу, и скульптуру, изготовление которой сейчас продолжается. Внутри чаши фонтана ведутся работы по укладке керамогранита в нижней части и облицовка гранитом спереди», — уточнил Афанасьев.

Руководитель исполкома Казани поручил заранее продумать активности для парка, которые бы охватывали весь год, и вести благоустройство с учетом планируемых мероприятий. Местные жители уже влияют на ход благоустройства (например, горожане попросили установить побольше скамеек и расставить их так, чтобы матерям было удобно приглядывать за детьми на детской площадке), заметил в связи с этим представитель подрядчика.

Фото: kzn.ru

Благоустройство «Сада рыбака» ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие нацпроекты, реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2019 года). Проект обновления парка разработал Институт развития города, а заказчиком выступил Главинвестстрой РТ.