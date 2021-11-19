Реконструкцию автотрассы до аэропорта «Казань» завершат в 2023 году

«Волго-Вятскуправтодор» планирует завершить реконструкцию автодороги до казанского аэропорта имени Габдуллы Тукая в 2023 году. Об этом сообщил глава ведомства Илдар Мингазов.

«Еще один проект, реализуемый нашим учреждением, – это реконструкция подъезда к международному аэропорту “Казань”. В настоящий момент силами подрядной организации “Алексеевдорстрой” ведется реконструкция существующей автодороги протяженностью более 6 километров, включая строительство двух новых полос и разворотной эстакады в районе примыкания на международный выставочный комплекс “Казань Экспо”, и двух подземных пешеходных переходов между селами Большие и Малые Кабаны и выставочного комплекса», - сказал Мингазов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Основные работы планируется завершить в следующем году», – рассказал руководитель управления», - добавил руководитель управления.

Реконструкция подъездной дороги к аэропорту Казани протяженностью 6,4 км ведется с 2020 года.