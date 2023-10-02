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Реконструкция второй промышленной дороги обойдется Нижнекамску в миллиард рублей
На реконструкцию второй промышленной дороги в Нижнекамске, согласно проекту, потребуется 1,1 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
«Надеемся, что в ближайшие годы мы сделаем эту дорогу. На следующий год планируем запустить Этилен-600», — анонсировал спикер.
Градоначальник рассказал, что сейчас проходит масштабная реконструкция придорожной полосы 2-й Промышленной дороги: здесь обустраиваются парковки, ремонтируются здания, сооружения, фасадные элементы.
«Въездные ворота Нижнекамска требуют достаточно серьезной реконструкции. В этом году мы убрали большое количество лишних трубопроводов, эстакадных труб», — заключил Муллин.
Ранее глава Нижнекамского района РТ рассказал о проектах, которые выведут Нижнекамск на новый уровень и превратят город в столицу нефтехимии. Так, одним из них должен стать индустриальный парк «Этилен 600» с общим объемом инвестиций 1,3 трлн рублей.
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