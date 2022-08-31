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Экономика
31 августа 2022  11:00
Эльвира Зайнулина

В Нижнекамском районе Татарстана появится новый индустриальный парк

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В Нижнекамском районе Татарстана появится индустриальный парк «Этилен 600». Соответствующее соглашение подписали «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, сообщает пресс-служба СИБУРа. 

Церемония подписания прошла в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова

«В лице СИБУРа „Алабуга“ и потенциальные участники нового индустриального парка получили лучшего долгосрочного партнера для роста в Российской Федерации», — заявил генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев

По его словам, общий объем инвестиций в проект может составить около 1,3 трлн рублей. 

Ожидается, что ОЭЗ «Алабуга» обеспечит индустриальный парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств. Инвестиции организации в инфраструктуру парка «Этилен 600» составят около 169 млрд рублей, а его площадь будет равняться примерно 2 тыс. гектаров.

«Сегодня очень важно развивать инфраструктуру под среднетоннажную химию и ее производные, у таких проектов большой потенциал. А „Алабуга“ имеет серьезный опыт создания инфраструктуры мирового уровня и, уверены, поможет его раскрыть», — сказал в свою очередь генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

#ОЭЗ Алабуга #сибур #индустриальный парк
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