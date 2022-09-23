Реконструкция третьей очереди Горьковского шоссе обойдется Татарстану в 5 млрд рублей

Реконструкция третьей очереди Горьковского шоссе в Кировском районе Казани обойдется в 5 млрд рублей. Средства направят из бюджета Татарстана, следует из тендера на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит реконструировать участок дороги от улицы Музыкальная до трассы М7 «Волга». Финансирование будет поступать поэтапно: в этом году планируется выделить 32,8 млн рублей, в 2023 — 2,6 млрд рублей, а в 2024 году — выше 2,4 млрд рублей.

Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который определит подрядчика 12 октября этого года. Работы будут вестись до 26 ноября 2024 года.

Ранее на реконструкцию второй и первой очередей реконструкции Горьковского шоссе в Казани направили 5,5 млрд и более 6 млрд рублей соответственно.