Реконструкция Детского городка в Пестрецах завершена на 90%

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

В Пестрецах продолжается первый этап работ по реконструкции парка «Детский городок», на сегодняшний день он выполнен более чем на 90%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Пестречинского района РТ.

«На первый этап реконструкции направлено 33 млн 887 тыс. рублей. На сегодняшний день процент выполнения составляет более 90%. Сегодня в парке монтируется видеонаблюдение и самая большая горка на данной территории», — рассказал агентству заместитель руководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.

На объекте имеется асфальтовое покрытие площадью более 1 тыс. кв. метров, песчаное покрытие — свыше 600 кв. метров и 700 кв. метров брусчатки. Озеленение включает кустарники, деревья, цветники и газоны.

На площади уже установлены малые архитектурные формы — навесы, скамейки, урны, а также амфитеатр, сцена, спортивное оборудование. По словам Шайхутдинова, парк поделен на зоны для детей разных возрастов: от одного года до семи лет и от семи до 14 лет. В этих зонах размещено соответствующее оборудование.

«Все оборудование смонтировано», — отметил замруководителя исполкома.

На следующий год запланирован второй этап реконструкции парка. В его рамках предполагается отремонтировать футбольную и баскетбольную площадки.

Реконструкция Детского городка стала возможной благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроекты реализуются по поручению Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Пестречинском районе воплощаются в жизнь семь проектов по программе развития сельских территорий.