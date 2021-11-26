В Пестречинском районе реализуется 7 проектов по программе развития сельских территорий

В Пестречинском районе Татарстана реализуется семь проектов по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Среди них четыре детские площадки, которые расположены в Званке, Пестрецах, Старом Шигалеево и Куюках. Пятый проект — устройство освещения в Ленино-Кокушкино, плюс там же обустройство лыжни, тротуар в населенном пункте Кощаково и детская площадка в деревне Конь», — поделился с агентством заместитель руководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.

По его словам, все эти проекты реализуются из всех уровней бюджета — федерального, республиканского и местного.

Уже полностью завершены работы на трех детских площадках в Званке, Пестрецах, Старом Шигалеево, на днях планируется окончание работ в Куюках по улице Дачной. Доля муниципалитета составила 800 тыс. рублей.

«Завтра-послезавтра все четыре площадки будут готовы к сдаче», — отметил замруководителя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 2020 год по программе комплексного развития сельских территорий жилищные условия в республике улучшили 316 семей республики.