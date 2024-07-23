Марат Айзатуллин: Реконструкция очистных сооружений Казани завершится в 2024 году

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По федеральному проекту «Оздоровление Волги» в этом году завершится реконструкция очистных сооружений Казани. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства РТ. Отметим, что данный федеральный

«Объем финансирования текущего года составляет 2,1 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,7 млрд рублей. На сегодня готовность объекта составляет 84%», – рассказал спикер.

Биологические очистные сооружения канализации Казани были введены в эксплуатацию в 1962 году. К началу реконструкции, которая длится уже шестой год, их износ составлял 68,5%. На все работы было выделено 7,5 млрд рублей.

После реконструкции очистные сооружения будут принимать 650 тыс. куб. метров воды ежесуточно вместо нынешних 450 тыс. куб. метров. Качество возвращаемой в Волгу воды улучшится благодаря новому оборудованию и технологиям.

Отметим, что федеральный проект «Волга» реализуется в рамках национального проекта «Экология».