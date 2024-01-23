«На финишной прямой»: реконструкцию очистных сооружений Казани завершат в 2024 году

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Реконструкцию биологических очистных сооружений Казани завершат в этом году. Всего на работы, которые проводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда», выделено 7,5 млрд рублей. Об этом сегодня рассказал журналистам во время инспектирования объекта первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.

«Лимит этого года – 2,1 млрд рублей. В этом году мы должны завершить все работы, и объект будет эксплуатироваться полностью. Реконструкция длится уже шестой год, но объект параллельно действует. То есть “Водоканал” освобождает часть сооружений и передает их под реконструкцию. Мы находимся на финишной прямой», – сообщил спикер.

Биологические очистные сооружения канализации Казани были построены в 1974 году. На момент начала реконструкции износ оборудования составлял 80%. «Сегодня специалисты доложили о том, что все необходимое оборудование и материалы находятся на объекте. Никаких рисков нет по поставке. Идет подготовка железобетонных конструкций, ведется очистка старых металлических частей. Уже в летний период начнется работа по санации. И будут уже новые монолитные сооружений», – отметил Фролов.

После реализации проекта очистные сооружения будут принимать 650 тыс. куб. метров вод ежесуточно вместо нынешних 450 тыс. куб. метров. Качество возвращаемой в Волгу воды улучшится благодаря новому оборудованию и технологиям.

«После реконструкции мы будем иметь достаточно серьезные мощности, чтобы максимально качественно очищать весь сток, который формируется в Казани, и не загрязнять Волгу. И все это стало возможным благодаря реализации национального проекта», – подчеркнул первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.

Кроме того, по федеральному проекту «Оздоровление Волги», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология», в Казани ведется рекультивация иловых полей.

«За счет инвестпрограммы “Водоканала” построен завод по обезвоживанию илового осадка и его дальнейшей сушки. Иловый осадок, формируемый после очистки стока, превращается в гранулу, которая используется как топливо», – сказал Фролов.

По его словам, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым поставлена задача полностью рекультивировать эту территорию. «Необходимо ее полностью очистить от ила, провести экологические мероприятия, чтобы можно было использовать во благо жителей Казани», – заметил спикер.

Он уточнил, что после завершения рекультивации иловых полей будет разработан инвестиционный проект по использованию этой территории.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.