Реконструкция моста через Свиягу на трассе М7 в Татарстане завершится в 2023 году

Реконструкция моста через Свиягу на 757-м километре трассы М7 в Татарстане завершится в следующем году. На данный момент готовность объекта составляет 68%. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На двух участках М7 сейчас ведется реконструкция – это 761—771 км и мостовой переход через Свиягу с подходами. Работы на объектах переходят на следующий год. Общая протяженность участков составляет 17 километров», – рассказал спикер.

Реконструкция участка автодороги от 761 по 771 км ведется по графику, работы выполнены на 26%. Здесь будет увеличено количество полос движения с двух до четырех и построены мосты через реки Прорва и Сулица. Все работы завершатся в 2024 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году в Татарстане был построен новый мост через Свиягу рядом с существующим 26-летним мостовым переходом, реконструкция которого ведется в настоящее время.