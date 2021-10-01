По Крымской технологии: на М7 в Татарстане построен новый мост через Свиягу

В Татарстане на трассе М7 открыли движение по новому мосту через Свиягу. Расположенный рядом старый мост будет реконструирован. В результате дорога станет четырехполосной, а время пути до Москвы сократится из-за ликвидации реверсивного движения и пробок.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Мостовой переход через Свиягу расположен на 757-м км трассы М7 «Волга» (Казань-Москва). В Татарстане он соединяет Верхнеуслонский и Зеленодольский районы. Проект реконструкции состоит из двух частей. Первый – строительство нового моста. Второй –восстановление существующего моста, который был построен 25 лет назад. Полностью закончить реконструкцию мостового перехода планируется в 2023 году. Общая стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд рублей.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Длина нового моста – 392 метра, еще 7 км – это автомобильные подходы к нему. Мост сооружен из современных материалов и рассчитан на нагрузку более 100 тонн. На мосту установили электроосвещение, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации. При возведении искусственного сооружения применили технологию строительства Крымского моста: опоры строились с «рабочего моста» без использования водного транспорта. Точно с такого же «рабочего моста» возводился и мост в Крыму.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сегодня мы перепускаем движение на новый мост. Старый мост 1996 года постройки закрываем для движения транспорта. На нем будут проводиться работы по реконструкции. Это ремонт опор, усиление существующего металлического пролетного строения, замена опорных частей и мостового полотна», – рассказал заместитель начальника отдела дорожных сооружений «Волго-Вятскуправтодора» Рамиль Айнетдинов. Он добавил, что на этом участке также строятся два надземных пешеходных перехода возле населенных пунктов Исаково и Гаврилково.

Рамиль Айнетдинов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Айнетдинов подчеркнул, что постройка нового мост и реконструкция существующего позволит увеличить пропускную способность транзитного транспорта между Татарстаном и Чувашией, по дороге, которая напрямую ведет в сторону Москвы. Сейчас интенсивность движения здесь составляет около 20 тыс. автомобилей в сутки.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Существующая дорога – второй технической категории с двумя полосами движения. После реконструкции она станет первой категории с четырьмя полосами движения. Это позволит исключить ДТП с выездом транспорта на полосу встречного движения», – проинформировал замначальника отдела дорожных сооружений «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Руководитель проекта «Мостоотряда-41» Алексей Тарасов заверил, что специалисты «не намерены сбавлять темпы работ». «Как только переключаем рабочее движение на новый мост, сразу же приступаем к реконструкции старого мостового сооружения. Необходимо его усиливать, состояние моста уже аварийное. Современные нормативные нагрузки он не может выдержать», – заявил он.

Алексей Тарасов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В пиковые дни на объекте работали до 200 человек в вахту, которая длится две недели. Для строительства моста использовали до 15 единиц специализированной тяжелой техники. «Любой мост – это сложный объект. Здесь были карстовые включения – это опасное явление для опор моста. Достаточно сложная операция – надвижки пролетного строения. Все до доли миллиметра нужно отслеживать, чтобы пролетное строение оставалось на своем месте, не сдвинулось в сторону, не спустилось вниз», – уточнил он.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Эксперт дорожного хозяйства отдела капитального строительства «Волго-Вятскуправтодора» Марсель Иманаев упомянул, что на старом мосту действовало реверсивное движение, из-за чего возникали пробки. Он убежден, что при организации движения по новому мосту часовых пробок здесь уже не будет.

Марсель Иманаев Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На старом мосту были пробки. Потому что на четвертой опоре моста был аварийный ригель, произошла деформация. Чтобы снизить разрушение, вынуждены были ограничить движение по грузоподъемности. Ригель усилили, но это было временное решение. Движение по новому мосту будет идти в двух направлениях. Светофора не будет и ограничения движения уже не будет. Когда объект будет введен в эксплуатацию, на каждом мосту будет по две полосы движения в одном направлении. То есть всего получается четыре полосы», – пояснил Иманаев.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Порядчики пригласили на презентацию нового моста священника, который совершил чин его освящения.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Реконструкция мостового перехода через Свиягу на 757-м км автодороги М7 «Волга» – объект, который включен в национальный проект «Безопасные качественные дороги» (федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»).