Реконструкция дома поэта Каменева завершена в Казани

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В столице Татарстана завершена реконструкция объекта культурного наследия республиканского значения — построенного в XVIII веке дома №7 по улице Кремлевская, в котором жил яркий представитель раннего русского романтизма — поэт Гаврила Каменев (1772–1803). Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Масштабные реставрационные работы начались еще в конце 2022 года. Их целью было восстановление несущей способности конструкций и выведение здания из аварийного состояния. За два года укреплены стены и фундаменты, проведена гидроизоляция помещений подвала, заменены аварийные участки кровель, отремонтированы и устроены перекрытия и лестницы, отреставрирована кирпичная кладка, ее разбитые участки докомпанованы кирпичом старого образца, усилены своды, приведены в порядок фасады.

В результате восстановлен исторический облик городской усадьбы, завершена реставрация фасадов с восстановлением декоративных элементов, восстановлен навес на столбах при главном входе на улице Кремлевская, а также устроены навесы над входами по улице Миславского и в подвал со стороны двора, перечислил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Кроме того, заменены окна и двери, снаружи обустроены организованные в систему водостоки, восстановлены приямки по улице Кремлевская. Покрытия для последних подобраны в виде люксфер — металлических решеток с остеклением в виде призм, обеспечивающих естественное освещение в подвале.

В свою очередь в интерьерах отреставрирована кирпичная кладка стен и пола, устроены новые напольные покрытия, выполнены отделочные работы и капитальный ремонт всех инженерных сетей (с прокладкой инженерных каналов в подвале). Также проведено благоустройство территории.

Теперь в обновленном здании предполагается разместить сотрудников исполнительного комитета Казани.

Принадлежащий семье богатых казанских купцов Каменевых дом был построен в 1774 году по проекту архитектора Василия Кафтырева. Именно здесь жил создатель баллады «Громвал» и бургомистр городского магистрата Гаврила Каменев. В цоколе кирпичного здания с оштукатуренным фасадом располагались склады, на первом этаже — 11 лавок, помещения которых были перекрыты каменными сводами, а на втором — семь комнат.