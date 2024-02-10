Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Реконструкция биоочистных сооружений Казани завершена на 76%, а рекультивация иловых полей — на 66%, рассказал на совещании в Доме Правительства Татарстана глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, мероприятие в формате ВКС провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Министр заметил, что работы проводятся по национальному проекту «Экология». Помимо них, в рамках нацпроекта проводится рекультивация земель в Шемордане (Сабинский район), загрязненных нефтесодержащими продуктами. В настоящее время проект завершен на 67%.

Как ранее сообщал «Татар-информ», реконструкция очистных сооружений в Казани должна быть завершена уже в 2024 году.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.