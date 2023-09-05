«Рекомендуем пока придержать»: почему упали закупочные цены на зерно

Аграрии республики собрали более 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 25,8 ц/га

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Причиной снижения урожайности стали заморозки в начале мая и засуха»

Татарстан практически завершил уборку зерновых культур. Аграрии республики собрали более 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 25,8 ц/га, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Стоит отметить, что именно такой прогноз на урожай и сделал глава Минсельхозпрода еще в начале июля. На пресс-конференции в «Татар-информе» он рассказал, что из-за жары и засухи республика получит меньше зерна, чем в прошлом году. В 2022 году благоприятствовала погода, в итоге был собран рекордный урожай – 5,2 млн тонн зерновых.

«Обмолочено 1,4 млн га, или 98% площадей. Осталось убрать 25 тыс. га, из них 10 тыс. га – яровой пшеницы и 15 тыс. га – гречихи. Наибольшую лепту в каравай республики внесли Тетюшский, Буинский и Арский районы – свыше 150 тыс. тонн каждый», – подчеркнул Зяббаров.

Лидерами по урожайности зерновых культур стали Тетюшский, Дрожжановский, Кукморский, Камско-Устьинский и Кайбицкий районы. Замыкают рейтинг по этому показателю юго-восточные районы – Азнакаевский, Бавлинский и Ютазинский, у них урожайность – около 15 ц/га. Хотя и в целом по республике урожайность зерна в этом году значительно ниже, в прошлом году она достигала 36,9 ц/га.

Марат Зяббаров: «Наибольшую лепту в каравай республики внесли Тетюшский, Буинский и Арский районы – свыше 150 тыс. тонн каждый» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Причиной снижения урожайности, особенно в восточной части республики, стали заморозки в начале мая, когда температура воздуха опускалась до минус 12 градусов, и засуха – за период вегетации по республике выпало 90 мм, или 48% от нормы. В восточной части из-за заморозков пострадало 30 тыс. га посевов, осадков выпало еще меньше – лишь 45% от нормы», – пояснил министр.

По его словам, положительно на урожае сказались агротехнологические меры, в том числе углубление пахотного слоя, применение минеральных удобрений, уход за посевами.

«Основной проблемой на рынке зерна стали высокие переходящие запасы»

Из-за высоких прошлогодних запасов зерна упали закупочные цены на зерновые культуры. Например, в Татарстане еще хранится 600 тыс. тонн зерна урожая прошлого года, рассказал Зяббаров.

«Основной проблемой для сельхозпроизводителей на рынке зерна в этом году стали высокие переходящие запасы, сформировавшиеся вследствие рекордного урожая 2022 года», — заявил глава Минсельхозпрода.

Из-за высоких прошлогодних запасов зерна упали закупочные цены на зерновые культуры Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным на 29 августа, средняя закупочная цена на пшеницу третьего класса составляет 10 тыс. рублей за тонну, что ниже аналогичного периода 2022 года на 3%, на пшеницу четвертого класса — 9 тыс. рублей (ниже на 9%), на пшеницу пятого класса — 8,4 тыс. рублей (ниже на 3%), на рожь — 6 тыс. рублей (ниже на 22%), на ячмень кормовой — 7 тыс. рублей (ниже на 17%).

«Ежегодно в период уборки цены снижаются. Уборка зерновых еще продолжается в южных регионах России», — заметил Зяббаров.

Он добавил, что рост цен на зерновые культуры ожидается в октябре-ноябре. Поэтому рекомендовал хозяйствам собранное зерно отсортировать, почистить и заложить на хранение. «У кого есть возможность, финансовые силы, рекомендуем пока придержать», — подчеркнул министр.

В республике есть возможность для хранения 5 млн тонн зерна. Половина мощностей – элеваторы, остальное – склады сельхозпроизводителей. Крупные компании используют рукава для хранения зерна – силобеги. «В прошлом году полмиллиона тонн зерна заложили только в рукава. В этом году 350-400 тыс. тонн тоже будет заложено в рукава. С хранением вопросов нет. Потребление зерна идет постоянно. Низкая цена на зерно, с одной стороны, – это плохо, но для животноводов и птицеводов это положительное явление», – уточнил спикер.

По его словам, в животноводстве используется около 3 млн тонн зерновых, а для хлебопечения необходимо около 300 тыс. тонн. «Но не только же наше зерно потребляется в республике, какого-то объема высококачественного зерна у нас нет, поэтому он завозится со стороны. Например, покупаем алтайское зерно», – отметил глава Минсельхозпрода.

Рост цен на зерновые культуры ожидается в октябре-ноябре Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Излишки зерна Татарстан продает. Так, только в этом году республика экспортировала его почти на 12 млн долларов. Зерно из республики в основном уходит в Иран, Турцию, Сирию и Казахстан. «На сегодня контракты есть, работа ведется, по итогам года посмотрим. Продажи не останавливаем», – сказал Зяббаров.

«Локальные дожди в августе лишь частично поправили ситуацию по влагообеспеченности»

Введение в Татарстане режима ЧС из-за жары и засухи позволило хозяйствам заявить в страховые компании о своих убытках. Были обследованы пострадавшие от заморозков и засухи посевы. Хозяйства до сих пор собирают подтверждающие документы. Пока в страховые компании заявлен ущерб на сумму 155 млн рублей по 35 хозяйствам, сообщил глава Минсельхозпрода.

Сейчас аграрии сеют озимые культуры, и угроза засухи сохраняется из-за дефицита влаги. «Выпавшие в августе локальные дожди лишь частично поправили ситуацию по влагообеспеченности, сегодня ни по одной метеостанции оптимальный запас влаги не фиксируется», – заявил министр.

Татарстан практически завершил уборку зерновых культур Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хорошие осадки зафиксированы лишь в Бугульме, Азнакаево и Муслюмово. А самый существенный дефицит влаги в почве отмечен в Предволжской зоне республики. «В ближайшее время продуктивные осадки для нас критически необходимы. Кто посеял в первые сроки сева – в середине августа – уже получили всходы», – подчеркнул Зяббаров. Он добавил, что на сегодня озимыми засеяно 442 тыс. га или 84% от плана.

Кроме того, в республике началась уборка сахарной свеклы. Из 11 районов четыре муниципалитета Заинской зоны и Буинский район проводят эту работу. Пока убрано 7% площадей, собрано 115 тыс. тонн свеклы при урожайности 295 ц/га.

«По предварительным расчетам, ожидаем более 1,5 млн тонн сахарной свеклы. Это около 180 тыс. тонн сахарного песка. Для обеспечения населения республики требуется 100 тыс. тонн сахарного песка. Опасений по дефициту данной продукции не видим», – заметил министр.

Зяббаров также заверил, что потребность населения в картофеле тоже будет обеспечена полностью. Уборка картофеля и овощей на полях уже началась. На сегодня собрано 13,8 тыс. тонн картофеля и 5,5 тыс. тонн овощей.