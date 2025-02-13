news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 февраля 2025 14:15

Рекламу скандального Urban University признали недостоверной

Татарстанское УФАС признало рекламу Urban University в Иннополисе недостоверной и выдало предписание о прекращении ее распространения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что «материалы дела будут переданы для оценки возможной административной ответственности за нарушение законодательства».

Реклама компании «ЭдЭкс», которая арендует помещения в Иннополисе, размещалась на популярных платформах и обещала не только стать высокооплачиваемым «айтишником», но и обучение за счет госсредств. Процесс участия в «бесплатном» обучении оказался простым: студент заполнял анкету, проходил тест на подходящую профессию, после чего получал смс-сообщение с ссылкой, которая обеспечивала статус должника кредитной организации, подробнее – в материале «Татар-информа».

#уфас #реклама #обучение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

12 февраля 2025
Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой

Триллионы рублей на вкладах: что будет со ставками в 2025 году и почему пугают заморозкой

12 февраля 2025