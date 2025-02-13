Рекламу скандального Urban University признали недостоверной

Татарстанское УФАС признало рекламу Urban University в Иннополисе недостоверной и выдало предписание о прекращении ее распространения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что «материалы дела будут переданы для оценки возможной административной ответственности за нарушение законодательства».

Реклама компании «ЭдЭкс», которая арендует помещения в Иннополисе, размещалась на популярных платформах и обещала не только стать высокооплачиваемым «айтишником», но и обучение за счет госсредств. Процесс участия в «бесплатном» обучении оказался простым: студент заполнял анкету, проходил тест на подходящую профессию, после чего получал смс-сообщение с ссылкой, которая обеспечивала статус должника кредитной организации, подробнее – в материале «Татар-информа».