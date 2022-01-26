Рекламу с приглашением посетить Татарстан в 2021 году увидели более 10 млн человек

В 2021 году большое внимание было уделено рекламной кампании туристического потенциала Татарстана. Так, через разные каналы приглашение посетить республику увидели более 10 млн человек. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

«Рекламу с приглашением посетить Татарстан увидели более 10 млн человек. По результатам проведенных кампаний туристический портал Республики Татарстан visit-tatarstan.com посетило порядка 264 тыс. пользователей», — сказал спикер.

Он пояснил, что для популяризации туризма в регионе были огранизованы пять пресс-туров для СМИ и блогеров, сняты шесть передач и шоу для популярных каналов и интернет-платформ, размещены рекламные постеры в высокоскоростных поездах, а также показан ролик VisitTatarstan на площадке одного из известных онлайн-кинотеатров.

При этом особое внимание было уделено продвижению туризма в Татарстане через соцсети, такие как Instagram, TikTok, Facebook и «ВКонтакте», добавил Иванов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что турпоток в 2021 году почти достиг допандемийного уровня.