Сергей Иванов назвал главные туристические тренды 2021 года

В 2021 году отрасль туризма продолжила восстановление к уровню допандемийного 2019 года. Туристический поток почти достиг необходимых показателей. При этом главным трендом стало развитие индивидуального туризма. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

«Мировой туризм по итогам 2021 года не продемонстрировал значимого роста. Количество международных туристических поездок в 2021 году остается на 72% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Темпы восстановления остались медленные и неравномерные в разных регионах мира из-за разной степени ограничений на передвижение, уровня вакцинации и неуверенности путешественников. Несмотря на это, по итогам 2021 года основные показатели развития сферы туризма Республики Татарстан показали устойчивый рост», – заявил спикер.

По его словам, главным трендом ушедшего года стал рост индивидуальных туристов. Их доля в общем потоке составила порядка 80%.

Кроме того, в 2021 году вырос поток путешественников в некоторые турцентры, особенно большие показатели у Елабуги, Тетюш и Свияжска. Также практически восстановился объем путешественников, посещающих Казанский Кремль, Великий Болгар и Чистополь.