По проекту «Вода России» в Татарстане расчистят русла Ноксы и Мелекески в Казани и Челнах

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

С 1 января в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» стартовал федеральный проект «Вода России», его реализацией занимаются Росводресурсы. В Татарстане в рамках проекта расчистят русла двух рек — Ноксы в Казани и Мелекески в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Инициатива объединяет задачи экологического оздоровления водных объектов из ранее завершенных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», расширяя географию и масштаб работ. В результате в 2030 году должны улучшиться условия жизни более 23 млн человек, проживающих неподалеку от водоемов.

Расчистка двух рек на территории республики предусмотрена по направлению «Улучшение экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов)» (всего оно предполагает расчистку 1065 километров рек по всей стране).

В ходе расчистки второго участка Мелекески в Челнах предполагается привести в порядок 2,6 километра русла, работы намечены на 2025–2027 годы. В ходе расчистки Ноксы и ее притоков в Казани планируется очистить 23,2 километра русла, работы будут проводиться в 2028–2030 годах.

Кроме того, в 2025 году в рамках направления «Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге» должны быть завершены работы по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани.

Помимо этого, по направлению «Сокращение объема загрязненных сточных вод, поступающего в водные объекты» Минстрой РТ и Минстрой РФ прорабатывают вопрос о строительстве (реконструкции) очистных сооружений и ливневых канализаций в Татарстане.

Предварительный перечень включает 17 объектов, расположенных в Казани, Буинске, Заинске, Зеленодольске, Кукморе, Лаишеве, Мензелинске, Набережных Челнах, Камском Устье, Камских Полянах, Уруссу, Актаныше и Муслюмове.

«Эти мероприятия не только улучшат экологическую обстановку, но и повысят рекреационный потенциал региона, сделав отдых на природе более комфортным и безопасным для жителей и гостей республики», — заявили в Минэкологии РТ.

Федеральный проект «Вода России» также включает оздоровление озер и водохранилищ (планируется улучшение экологического состояния более 36 тыс. гектаров озер и водохранилищ в 30 регионах), строительство и реконструкцию водохранилищ в вододефицитных регионах, благоустройство прибрежных территорий (синхронизировано с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды») и инструментальный контроль — с 2025 года будет проводиться оценка выполнения работ по расчистке водных объектов с использованием современного оборудования.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.