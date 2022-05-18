Рейтинг медиаэффективности в Татарстане возглавил мэр Казани

Опубликовано подготовленное агентством «ПромРейтинг» исследование медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов Татарстана за I квартал 2022 года. Наиболее медиаэффективным исследователи признали мэра Казани Ильсура Метшина.

«I квартал 2022 года практически пополам разделился на периоды до и после спецоперации на Украине. В информационной повестке республики это отразилось тем, что в первой половине отчетного периода главное внимание медиа было приковано к стремительному росту заболеваемости коронавирусом, карантину в школах, вакцинации подростков и доставке в республику разного рода препаратов от инфекции», — отметили специалисты.

Однако после начала специальной военной операции наибольший интерес в медиа стали вызывать «события и персоны, связанные с борьбой против последствий введенных Западом санкций». Речь идет, в частности, о представителях ФАС, «акторах экономического сектора, снабженцах продовольствием и промышленниках».

Помимо прочего, на позициях участников рейтинга сказался и сезонный фактор. Именно в начале года проводятся традиционные для ведомств и муниципалитетов итоговые коллегии и сессии. При этом отсутствовали как крупные ЧП, так и заметные кадровые перемены, которые могли бы дополнительно изменить информационную повестку.

С третьего места по итогам IV квартала минувшего года на первое поднялся мэр Казани Ильсур Метшин. «Медиакоэффициент казанского градоначальника вырос очень незначительно, однако благодаря меньшей активности и эффективности конкурентов ему удалось вернуть лидерство в нашем рейтинге», — пояснили аналитики.

На такой результат повлияло отсутствие явных провалов, в целом положительные итоги 2021 года, а также действия по организации работы в условиях санкций и оказанию помощи бизнесу, включая создание антикризисного штаба. Главным поводом для негативных оценок работы мэрии стали недостаточные темпы уборки снега. Впрочем, тут свою роль сыграла и обильная осадками зима, вошедшая по этому показателю в топ-3 за последний век.

На втором месте разместился министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, в предыдущем квартале бывший лидером рейтинга. По мнению экспертов, «почти двукратное снижение показателей объясняется отсутствием громких ЧП за отчетный период». Сказался также отход на второй план из-за специальной военной операции повестки, связанной с пандемией коронавируса. Вместе с тем постоянное присутствие министра в медиа связано с публикацией данных по заболевшим Covid-19 и вакцинации.

На третьей позиции оказался руководитель Следственного управления СКР по РТ Валерий Липский, поднявшийся с десятой позиции. Это произошло несмотря на меньшую представленность в медиа, вызванную болезнью — «<…> подробности нигде не раскрывались, однако именно по этой причине глава Следкома республики даже пропустил итоговую коллегию ведомства». На положение Липского в рейтинге повлияла «масса резонансных дел при почти полном отсутствии негатива», а также все более оперативная работа пресс-службы возглавляемого им ведомства. Сказалось на этом и активное раскрытие преступлений прошлых лет.