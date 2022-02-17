Рейтинг медиаэффективности в Татарстане возглавил министр здравоохранения

Агентство «ПромРейтинг» опубликовало результаты исследования медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов Татарстана за последний квартал 2021 года.

«Стремительно введенная QR-кодизация всех сфер жизни общества и промышленности вкупе с проблемами в общественном транспорте на фоне подведения итогов 2021-го и подготовки к новому, 2022-му — так вкратце можно определить повестку IV квартала медиажизнедеятельности чиновников Татарстана», — говорится в исследовании.

Отмечается, что на первый план на фоне пандемии вновь вышла работа медиков и санитарных врачей. Среди инфоповодов — ряд кадровых перестановок на муниципальном уровне, подготовка к Новому году, чистка дорог. Аналитики упомянули и громкие ЧП.

«Крушение самолета в Менделеевске и взрыв дома в Набережных Челнах показали, как местные власти могут минимизировать последствия трагедий и разбираться в проблемах экстренного уровня даже в присутствии первых лиц региона», — отмечается в сообщении.

Таким образом рейтинг медиаэффективности возглавил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, при этом он увеличил свои медиапоказатели почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Ведомство, как и Роспотребнадзор, вышло на первый план по отработке коронавирусной повестки. За счет этого активность и упоминаемость Минздрава РТ выросла почти в два раза. Также медики помогали в двух крупных ЧП федерального уровня, ряде ДТП и массовых отравлениях. Марат Садыков неизменно приезжал на место катастроф и непосредственно руководил медицинским обеспечением работ по ликвидации ЧС. Немало положительных откликов министр получил и после случая личного спасения женщины, попавшей в ДТП.

На второй строчке рейтинга расположилась глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина. Отмечается, что ведомство отработало коронавирусную повестку на 200%. При этом, несмотря на негатив в комментариях из-за введенных антиковидных мер, ведомство всегда отвечало по каждому направлению критики. Непопулярность ограничений в управлении компенсировали постоянным присутствием в повестке, а имя Патяшиной стало одним из самых упоминаемых среди интернет-пользователей. На показатели также повлияла положительная оценка работы Роспотребнадзора руководством республики. Кроме того, ведомство оперативно действовало при проблемах, не связанных с Covid-19 (исследования по ряду массовых отравлений не только в РТ, но и туристов из республики в Хургаде).

На третьей строчке рейтинга мэр Казани Ильсур Метшин. Его медиакоэффициент сократился по сравнению с предыдущим кварталом почти на четверть. На его положение в топе повлияли такие инфоповоды, как проверка QR-кодов в транспорте и скандалы в автобусах, избрание градоначальника президентом организации «Объединенные города и местные власти», коммунальные аварии, чистка дорог от снега и пр.