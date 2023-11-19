Рейтинг Байдена обрушился из-за его заявлений по Ближнему Востоку

Рейтинг Президента США Джо Байдена рухнул до рекордно низких значений. Поводом послужили высказывания лидера относительно конфликта на Ближнем Востоке и позиции Штатов в нем, сообщает NBC.

После выступления Байдена его поддерживают лишь 40% избирателей, в то время как большая часть не одобряет заявлений Президента и американскую политику в этом вопросе.

Больше всего Байден потерял среди демократов, по мнению которых Тель-Авив зашел слишком далеко в секторе Газа. Также пересмотрели свое отношение к нему молодые люди от 18 до 34 лет — −15%.

В связи с этим, отмечает канал, Байден впервые уступил в рейтинге поддержки экс-Президенту США Дональду Трампу.

Напомним, что действующий Президент США опубликовал статью в The Washington Post, в которой он выступил против прекращеня огня, несмотря на страдания мирных жителей сектора Газа. По его мнению, палестинский народ заслуживает создание самостоятельного государства, однако это неосуществимо, пока не будет разгромлено движение ХАМАС.

Стоит отметить, что раньше за решение палестинской проблемы путем создания полноценного государства выступил Президент России Владимир Путин.