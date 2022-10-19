«Рейтер»: Оператор сообщил о повреждении третьего ректора АЭС «Олкилуото»

Третий ректор финской атомной электростанции «Олкилуото» оказался поврежден, что может задержать его ввод в эксплуатацию. Об этом со ссылкой на оператора АЭС — компанию TVO сообщает агентство «Рейтер».

В ходе работ по техническому обслуживанию были обнаружены повреждения насосов, расположенных в так называемом машинном отделении в центре выработки электроэнергии, где вода из питательного бака перекачивается в парогенераторы.

Найденные проблемы, судя по всему, заставят отложить запуск реактора, запланированный на 14 декабря, хотя пока не ясно, как долго продлится эта задержка. В тестовом режиме производить электроэнергию реактор начал в этом году. При этом «повреждения насосов не влияют на ядерную безопасность», уточнили в компании-операторе.

Ранее национальный сетевой оператор предупредил о возможных отключениях электроэнергии предстоящей зимой, если третий по счету реактор «Олкилуото» не обеспечит надежные поставки электроэнергии. Россия перестала поставлять электричество в Финляндию еще в мае, о чем сообщал «Татар-информ».

АЭС «Олкилуото» — атомная электростанция в Западной Финляндии, расположенная на острове Олкилуото в Ботническом заливе Балтийского моря. Два действующих реактора BWR-2500 производят более 16% потребляемой в Финляндии электроэнергии.