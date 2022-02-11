«Рейтер»: Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР-тест

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался отделен от российского лидера Владимира Путина длинным столом во время переговоров в Москве из-за отказа сдавать на территории России ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на два источника в окружении французского лидера.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что президенты России и Франции в ходе более чем пятичасовой встречи сидели на противоположных концах 4-метрового стола. Некоторые комментаторы увидели в этом некий политический сигнал со стороны Путина.

Однако собеседники агентства объяснили это социальное дистанцирование иначе. Руководителю Франции будто бы был предложен выбор: пройти тестирование и получить возможность общаться с Президентом России на небольшой дистанции или отказаться и соблюдать безопасное расстояние.

«Мы очень хорошо знали, что это (отказ от сдачи ПЦР-теста — прим. Т-и) означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК Президента», — подчеркнул один из источников, упомянув опасения по поводу безопасности Макрона, если он окажется протестирован российскими врачами.

При этом Президент Франции перед вылетом в Россию сдал ПЦР-тест, а также сделал тест на антиген после прилета. Однако провел это тестирование его личный врач.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил большую дистанцию между двумя лидерами соображениями борьбы с коронавирусом. «Исключительно эпидемиологические меры», — заявил он, отвечая на вопрос издания «Подъем».