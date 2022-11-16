«Рейтер»: Лидеры G20 признали недопустимым использование ядерного оружия

Участники саммита «Большой двадцатки» в Индонезии согласовали текст итоговой декларации лидеров входящих в нее стран. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на несколько дипломатических источников.

В документе отмечается недопустимость как использования ядерного оружия, так и угроз его применения. Также в нем говорится о необходимости соблюдать международное право и поддерживать многосторонние отношения, обеспечивающие мир и стабильность.

В коммюнике сказано, что большинство руководителей стран G20 «решительно осудили» действия России на Украине, однако имели место «и другие мнения». При этом политики обратили внимание на важность зерновой сделки, которую РФ и Украина летом заключили с Турцией и ООН.

Не забыли лидеры государств «Группы двадцати» и об изменении климата: они подтвердили, что будут стараться ограничить глобальное потепление.

Саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а не Президент РФ Владимир Путин. По информации различных СМИ, согласованию декларации предшествовали несколько дней разногласий между дипломатами стран Запада с одной стороны и представителей России и Китая — с другой.