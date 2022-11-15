Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул остров Бали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил программу своего участия в саммите G20 на Бали. Самолет главы внешнеполитического ведомства вылетел из аэропорта Денпасар в РФ, сообщает ТАСС.

Саммит Группы двадцати проходит на острове Бали с 15 по 16 ноября. Сергей Лавров выступил на пленарном заседании по продовольственной и энергетической безопасности и заседании, посвященном здравоохранению.

Также он провел ряд двусторонних встреч — с членом Госсовета Китая, главой МИД Ван И, генсеком ООН Антониу Гутерришем, турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, кратко побеседовал с французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Отмечается, что программа главы российского МИД, как и планировалось, завершилась во вторник.

10 ноября стало известно, что российскую делегацию на саммите будет представлять Сергей Лавров, Президент РФ Владимир Путин не примет участие из-за своего графика. Напомним, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс выражал надежду на полную изоляцию российского министра на мероприятии.