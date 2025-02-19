Рейсы авиакомпании Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Казани

Рейсы авиакомпании Nordwind сегодня задерживаются из-за ограничений в аэропорту Казани. Поменялось расписание следующих рейсов:

N4 1488 Бишкек – Казань;

N4 412 Казань – Сочи;

N4 411 Сочи – Казань;

N4 250 Казань – Санкт-Петербург;

N4 784 Улан-Удэ – Казань;

N4 248 Казань – Санкт-Петербург;

N4 247 Санкт-Петербург – Казань;

N4 060 Казань – Москва.

Авиапассажирам рекомендуют отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло сайта Nordwind и на онлайн-табло аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сегодня рано утром Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска. В 8:00 по мск ограничения были сняты.