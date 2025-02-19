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Происшествия 19 февраля 2025 08:11

В аэропортах Татарстана сняли временные ограничения на полеты

В аэропортах Татарстана сняли временные ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 08:00 по мск сняли ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Они вводились сегодня утром для обеспечения безопасности полетов. Их сняли и в аэропорту Ульяновска.

«В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлились два самолета, выполнявших рейс в Казань», – сообщили в Росавиации.

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией Республики Татарстан силы ПВО сбили украинский беспилотник. Кроме того, три украинских БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, четыре беспилотника – над акваторией Черного моря. Также, один БПЛА подавлен над территорией Тульской области.

#аэропорт
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