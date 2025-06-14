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Происшествия 14 июня 2025 11:21

Рейс из Казани в Санкт-Петербург задержали почти на шесть часов

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Рейс из Казани в Санкт-Петербург задержали почти на шесть часов
Фото: «Татар-информ»

Рейс Nordwind Airlines из Казани в Санкт-Петербург задержан почти на шесть часов. Согласно информации онлайн-табло, самолет, изначально запланированный к вылету в 09:10 утра, отправится лишь в 15:00.

Сегодня утром, начиная с 03:10 по московскому времени, в Татарстане был введен режим «Беспилотная опасность», действовавший около четырех часов — вплоть до 07:15. Жители республики столкнулись с проблемами в доступе к мобильному интернету.

#авиарейсы #задержки авиарейсов
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