Рейс из Казани в Санкт-Петербург задержали почти на шесть часов

Фото: «Татар-информ»

Рейс Nordwind Airlines из Казани в Санкт-Петербург задержан почти на шесть часов. Согласно информации онлайн-табло, самолет, изначально запланированный к вылету в 09:10 утра, отправится лишь в 15:00.

Сегодня утром, начиная с 03:10 по московскому времени, в Татарстане был введен режим «Беспилотная опасность», действовавший около четырех часов — вплоть до 07:15. Жители республики столкнулись с проблемами в доступе к мобильному интернету.