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Рейс из Казани в Чебоксары на «Метеоре» запустят после 15 мая
Рейс из Казани в Чебоксары на «Метеоре-2020» планируется открыть после 15 мая. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.
«Предварительное расписание согласовали с чебоксарскими коллегами. Они будут ходить к нам на своих суднах, а мы — к ним», — рассказал спикер.
По словам Лизалина, сейчас судоходная компания проводит подготовительные работы по запуску маршрута.
Напомним, сегодня, 1 мая, открылся рейс Казань — Ульяновск — Казань.
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