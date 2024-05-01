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Общество 1 мая 2024 19:52

Рейс из Казани в Чебоксары на «Метеоре» запустят после 15 мая

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Рейс из Казани в Чебоксары на «Метеоре-2020» планируется открыть после 15 мая. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Предварительное расписание согласовали с чебоксарскими коллегами. Они будут ходить к нам на своих суднах, а мы — к ним», — рассказал спикер.

По словам Лизалина, сейчас судоходная компания проводит подготовительные работы по запуску маршрута.

Напомним, сегодня, 1 мая, открылся рейс Казань — Ульяновск — Казань.

#метеор
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