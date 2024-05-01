Рейс из Казани в Чебоксары на «Метеоре» запустят после 15 мая

Рейс из Казани в Чебоксары на «Метеоре-2020» планируется открыть после 15 мая. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Предварительное расписание согласовали с чебоксарскими коллегами. Они будут ходить к нам на своих суднах, а мы — к ним», — рассказал спикер.

По словам Лизалина, сейчас судоходная компания проводит подготовительные работы по запуску маршрута.

Напомним, сегодня, 1 мая, открылся рейс Казань — Ульяновск — Казань.