Рейс из Казани стал самым длинным субсидируемым маршрутом в России

Рейс из Казани в Улан-Удэ стал самым протяженным субсидируемым авиамаршрутом в России. Расстояние между двумя аэропортами составляет 3738 километров, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

И напротив, самый короткий авиамаршрут — Новосибирск — Барнаул. Расстояние между начальной и конечной точками в пути составляет 195 километров.

Как сообщили в Росавиации, в 2025 году число субсидируемых рейсов в России увеличится до 267. Это на 72 больше, чем годом ранее. На осуществление перевозок из федерального бюджета выделено почти 8 млрд рублей.