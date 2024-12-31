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Рейс из Казани стал самым длинным субсидируемым маршрутом в России
Рейс из Казани в Улан-Удэ стал самым протяженным субсидируемым авиамаршрутом в России. Расстояние между двумя аэропортами составляет 3738 километров, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
И напротив, самый короткий авиамаршрут — Новосибирск — Барнаул. Расстояние между начальной и конечной точками в пути составляет 195 километров.
Как сообщили в Росавиации, в 2025 году число субсидируемых рейсов в России увеличится до 267. Это на 72 больше, чем годом ранее. На осуществление перевозок из федерального бюджета выделено почти 8 млрд рублей.
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