Казанский марафон в этом году ожидает 30 тысяч участников

Фото: kzn.ru

В этом году Казанский марафон может собрать в столице Татарстана рекордные 30 тысяч участников. По словам организаторов, на сегодняшний день уже подано свыше 20 тысяч заявок.

«Я помню, 10 лет назад мы озвучивали количество в 1500 участников… Спустя 10 лет эти показатели выросли. Сейчас мы говорим о цифре в десять раз больше», – заявил на встрече с представителями СМИ министр спорта РТ Владимир Леонов.

Помимо массовых стартов, столицу Татарстана ожидают и профессиональные. В рамках Казанского забега пройдет чемпионат России по марафону, в котором примут участие лучшие бегуны России, такие как Степан Киселев, Дмитрий Неделин и другие. Прямую трансляцию марафона впервые покажут на федеральном канале Матч-ТВ.

В этом году призовой фонд марафона возрос в три раза и составляет 8 млн рублей. По словам директора Казанского марафона Вадима Янгирова, для стимула призовые будут выплачены даже так называемым “быстрым любителям”, начинающим марафонцам.

Фото: kzn.ru

Среди участников есть и юбиляры, которые девять раз принимали участие на предыдущих соревнованиях. У них будут отдельные медали и футболки с надписью «Бегу 10-й, юбилейный марафон».

Стоит отметить, что по итогам всех забегов будут выявлены наиболее активные муниципалитеты Татарстана. В рамках республиканской программы в трех самых «бегающих» районах республики построят новые спортплощадки.

Кроме того, 10-й Казанский марафон стал участником Лиги БРИКС и Лиги марафонов России наряду с Московским и Петербургским марафонами. Это позволит расширить географию до международного уровня и объединить до 10 забегов стран БРИКС. Из фирменных фишек есть еще одна немаловажная. У юбилейного забега появился официальный гимн. Новый текст наложен на музыку из песни «Нулевой километр» группы «Мураками». Композицию можно будет услышать 11 мая во время «Парада наций» на Площади тысячелетия. Участники мероприятиия, которых уже, к слову, порядка 150 человек, пройдут с флагами своих стран, регионов России и районов РТ.

Напомним, 11 и 12 мая Казань примет участников из 14 стран, а также из различных регионов России.