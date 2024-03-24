Регионы России присоединились к акции «Журавли» в память о жертвах теракта – видео

Сегодня, в день общенационального траура, в 19.55 на здании «Крокус Сити Холл» появилась проекция «Журавли». Бесконечный клин белых птиц поднимается от основания здания и улетает в небо. Так почтили память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года. Организаторами акции выступило волонтерское движение «Мы вместе».

Российские регионы присоединились к акции «Журавли» в память о жертвах теракта.

Присоединиться к акции памяти погибших в «Крокус Сити Холле» может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.