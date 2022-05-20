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Наука и образование
20 мая 2022  21:23

Регионы России получат почти 150 млрд рублей на строительство школ

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Кабмин выделит более 149 млрд рублей на строительство школ в 64 российских регионах. Благодаря этому появится более 159, 5 тыс. новых учебных мест. Об этом сообщает пресс-служба Правительства. 

Отмечается, что в ближайшие годы планируется построить 167 современных среднеобразовательных учреждений.  Проекты новых школ определили после третьего этапа тщательного отбора.

Помимо федеральных средств, создание новых учебных заведений профинансируют регионы и инвесторы. Всего на период 2022–2024 годов на строительство школ в федеральном бюджете предусмотрено 312,8 млрд рублей. 

В сентябре прошлого года Президент России Владимир Путин поручил Правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, так как количество школьников в стране продолжает увеличиваться.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поделился планами к 1 сентября этого года открыть в Казани три новых школы. Он также напомнил, что Татарстан является лидером по строительству учебных заведений России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). За пять лет в республике построили 17 школ и 54 детских сада.

 

#поручения президента #кабмин #строительство школ
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