В Казани в новом учебном году планируется открыть три школы

В Казани 1 сентября этого года планируется открыть три школы. Планами в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» поделился мэр столицы республики Ильсур Метшин.

Глава города отметил, что Казань переживает бэби-бум и мест в имеющихся школах не хватает, примерно 16–20% школ приходится учиться в две смены.

«В Казани самая большая нехватка мест в школах во всем Татарстане», — пояснил он. Для решения этой проблемы и предполагается открыть три новые школы.

«В этом году завершим строительство школы на 1224 места на Чистопольской. Также строим школу в районе „Фермы“, на улице Гареева, на 1501 место. Также на Горках-2 будет построен пристрой к 18-й гимназии. На самом деле пристрой — это только название, это будет полноценная школа, целый учебный корпус. Поэтому в этом году сдается три больших школы», — сказал мэр.

Метшин напомнил, что Татарстан является лидером по строительству школ в России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). За пять лет в республике построили 17 школ и 54 детских сада.