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Здоровье
7 декабря 2021  15:43

Регионы России получат еще 89 млрд рублей на бесплатное лечение больных Covid-19

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Правительство России направит 89 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19 сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — сказал глава федерального Кабмина. 

Отмечается, что денежные средства будут прежде всего направлены на лечение коронавирусных больных. Бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС продолжат оказывать во всех регионах страны. 

Также Кабмин продлил на три года упрощенный порядок ввоза и регистрации медизделий для лечения covid-больных, передает телеграм-канал Правительства. 

#коронавирус #Михаил Мишустин
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