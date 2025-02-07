Регионы обязали направить на ЖКХ половину средств, сэкономленных из-за прощения кредитов

Не менее половины средств, сэкономленных за счет списания бюджетных кредитов, регионы должны будут вложить в инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление освобождает регионы от необходимости погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, имевшейся на 1 марта прошлого, 2024 года.

Для этого руководителям субъектов Федерации следует до 1 марта текущего года направить в Министерство финансов РФ заявление с указанием мероприятий, планируемых за счет высвобождаемых от списания средств.

Остальную часть регионы смогут потратить на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию новых инвестиционных проектов, компенсацию недополученных доходов от применения инвестиционного налогового вычета, поддержку компаний, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами, а также на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций.

Регионам, где бюджетная обеспеченность невысока, разрешается тратить сэкономленные средства на мероприятия в рамках реализации новых национальных проектов и на расходы, связанные со специальной военной операцией.

На мероприятия в рамках мастер-планов городов направить высвободившиеся средства смогут субъекты, входящие в Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону.

Постановление подготовлено во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина, которые он дал в 2024 году.

По оценкам Минфина РФ, объем высвобожденных средств составит в 2025–2029 годах 1,1 трлн рублей. При этом под списание не подпадут целевые инфраструктурные бюджетные кредиты и займы на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, замечает газета «Коммерсантъ».

Согласно данным Минфина, общий объем госдолга регионов на 1 января 2025 года составлял 3,15 трлн рублей. На бюджетные кредиты федерального центра приходилось 78% от данной суммы – 2,46 трлн рублей.