Регионы России получат допфинансирование в рамках проекта «Чистый воздух»

Регионы смогут получить дополнительную материальную поддержку в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщает пресс-служба Правительства России.

Субъектам – участникам программы проведут газ и электричество в жилые дома вместо печного или угольного отопления. Для этой цели в список направлений, финансируемых из бюджетных средств, уже были добавлены мероприятия по подключению жилых домов к сетям газо- и электроснабжения, а также приобретению и установке необходимого оборудования и приборов учета.

Регионы также смогут получить необходимые средства на строительство и реконструкцию электросетей для подключения к ним жилых домов и на рекультивацию крупных свалок, которые снижают качество воздуха.

На реализацию федерального проекта «Чистый воздух» бюджетом предусмотрено около 8 млрд рублей в 2022 году и еще порядка 11,5 млрд рублей в следующем. Распоряжение о распределении средств между субъектами России примут в ближайшее время.

Сейчас в проекте принимают участие 10 регионов страны: Забайкальский и Красноярский края, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области.

В конце 2021 года Президент России Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что решение экологических проблем в России нельзя откладывать в долгий ящик.